Illa dubta que es vulgui parlar "seriosament" de finançament en la Conferència de Presidents

Demana parlar-ne "amb números" i critica les comunitats que demanen més diners i abaixen impostos

BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat dubtes que les comunitats del PP pretenguin parlar "seriosament" de la reforma del model de finançament de les autonomies, com han reclamat fer en la Conferència de Presidents del 6 de juny a Barcelona.

"Tinc els meus dubtes que es vulgui fer de debò. Perquè ja hem vist en algunes reunions de la Comissió d'Afers Fiscals i Financers com ho fan. Parlar de debò de finançament, per descomptat. Quan es parla de veritat, ningú no està en contra de reformar el sistema", ha dit en una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Ha assegurat que si es tracta de fer soroll, no el trobaran en aquest paper, i que per parlar seriosament, el que es vulgui, però "amb números" perquè, a parer seu, forma part d'un model d'insolidaritat demanar més recursos d'una banda, i abaixar els impostos de l'altra.

"Començaré demanant propostes. I continuaré dient que el que no pot ser és demanar amb la mà esquerra més recursos i amb la mà dreta abaixar impostos. Això és un model d'insolidaritat. D'acumulació insolidària de la prosperitat", ha expressat.

"ÀRBITRE NEUTRAL"

Illa ha dit que tothom sap què pretén Catalunya en aquesta matèria, i que no es busquen privilegis, sinó un model sòlid: "Tothom que ho ha volgut saber ho sap. I ningú em diu que no s'hagi de reformar el sistema de finançament. Ningú m'ho diu".

"Tots volem que ens vagi molt bé. I en el futbol m'agrada jugar 11 contra 11 i amb un àrbitre neutral. No amb el camp inclinat, ni uns sortint amb 12 i nosaltres amb 10. Aquest és el meu plantejament. Insisteixo, disposat a parlar amb tothom, però no a fer espectacles", ha afegit.

"ELLS SABRAN QUÈ FAN"

Preguntat per si es pot plantejar un model de finançament que atengui les necessitats de Catalunya i que l'avali el PP, ha dit que no ho sap, però que és responsabilitat seva, i ha recordat la posició sobre el català a la UE: "Ells sabran què fan, amb quin plantejament venen i com s'adreçaran a la societat catalana".

Sobre l'estat de les negociacions per acordar el nou model de finançament singular per a Catalunya, ha garantit que estan treballant per complir els calendaris, i que confia presentar-lo al juny: "Nosaltres som aquí per mirar les coses de cara i per treballar", ha valorat.