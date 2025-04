Illa dona per tancat l'episodi de l'apagada i assegura una "plena normalitat" a Catalunya

Defensa que el Govern ha estat a l'alçada i demana a l'oposició "sentit de país"

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha donat per tancat l'episodi de l'apagada elèctrica que es va produir dilluns a la Península i ha assegurat una "plena normalitat" dels serveis a Catalunya, a excepció de Rodalies, que segons ell s'està recuperant de manera gradual i progressiva.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa després de la sisena reunió del comitè de crisi, que el Govern va constituir arran del tall elèctric, i per això també ha anunciat que s'obriran expedients informatius a Red Eléctrica i als operadors privats per esbrinar què ha passat, segons ell.

D'altra banda, Illa ha assegurat que Catalunya ha desplegat tots els recursos disponibles i s'han activat tots els protocols, i ha posat en valor la resposta dels serveis públics i de la ciutadania, a qui ha agraït haver estat "a l'alçada" dels esdeveniments.

En aquesta línia, ha explicat que el Govern treballarà de manera coordinada amb el Govern central, que en paral·lel també ha obert una investigació amb la voluntat d'"arribar al fons del que ha passat".

RESPOSTA "DECENT"

Illa ha considerat que Catalunya, davant un fet tan excepcional, ha estat a l'alçada i ha ofert una resposta "decent i correcta", i ha posat en valor no haver hagut d'activar la declaració d'emergència.

"Tot el Govern de Catalunya ha estat al peu del canó, oferint una informació veraç i contrastada", ha destacat Illa, que ha afegit que Catalunya és una societat molt avançada que, malgrat ser dependent, compta amb serveis públics robustos per protegir persones i béns, textualment.

MISSATGE A L'OPOSICIÓ

Preguntat per les consideracions de l'oposició parlamentària sobre l'estratègia de comunicació del Govern, ha admès que hi pot haver "consideracions del tipus que siguin", però ha assenyalat que les dades són les que són, en les seves paraules, i que assistirà amb molt de gust a la compareixença que ha sol·licitat davant el Parlament.

"Ahir el Govern va comparèixer 4 vegades. Ahir. Cada 2 hores. La consellera d'Interior 3 vegades i jo mateix una vegada. I aquest matí 3 vegades. A les 8 del matí la consellera d'Interior, a mig matí la portaveu del Govern i ara ho faig jo. 7 compareixences en menys de 24 hores", ha reivindicat.

Ha demanat actitud constructiva a tothom i sentit de país: "Hi ha moments en els quals el sentit de país passa per sobre de tot. El debat, si els sembla, el deixarem per al Parlament de Catalunya".

"El Govern, el que ha fet i el que continuarà fent cada vegada que hi hagi una situació de gestió de crisi, és primer, garantir que es respon adequadament, i que s'activen tots els recursos, i quan dic tots són tots, els recursos del Govern per donar-hi resposta. I això és el que vam fer ahir, crec, que amb agilitat", ha valorat.

Finalment, el president ha qualificat d'"excepcional" la situació viscuda i ha assegurat que Catalunya no s'ha de preparar davant un '0 energètic' en el futur, però respecte als factors a millorar, seran els tècnics els que faran aquesta tasca quan s'esclareixin les causes.