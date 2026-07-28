Illa dona el condol per la mort de Vilarasau i destaca la seva "visió de futur"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat aquest dimarts el condol per la mort de l'expresident de La Caixa Josep Vilarasau i ha destacat la seva "visió de futur que va marcar tota una època".
El líder de l'executiu català ha destacat el lideratge de l'exmandatari al capdavant del banc, que va contribuir a fer de La Caixa un "referent financer", ha afirmat a X.
Illa ha considerat Vilarasau una "figura clau per entendre la transformació econòmica de la Catalunya contemporània".