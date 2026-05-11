Illa diu que "sense seguretat" no hi ha democràcia ni estat del benestar

Es compromet a ajudar les empreses catalanes del sector
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "sense seguretat col·lectiva, tot el model de vida basat a generar prosperitat amb economia de mercat regulada, amb democràcia i amb estat del benestar, cau".
Ho ha dit aquest dilluns en la IV Trobada de l'Ecosistema de la Indústria Nacional de Defensa a Catalunya, d'Indra, en la qual també participen els secretaris d'estat Amparo Valcarce i Jordi García Brustenga; el president d'Indra, Ángel Simón; el conseller delegat, José Vicente de los Mozos, i la responsable a Catalunya, Anna Ortí.
Illa ha subratllat que la seguretat permet garantir l'actual model de vida europeu i l'estat del benestar, i ha negat que siguin termes contraposats: "Tancs i mantega. Perquè hi hagi mantega, hi ha d'haver seguretat".
"Són dues coses que no són incompatibles. Generem prosperitat per poder-nos permetre una política de seguretat que garanteixi un model de vida exitós de matriu europea", ha afegit el president.
Ha afegit que, per això, cal que Europa tingui "el màxim nivell d'autonomia" estratègica per poder garantir aquesta seguretat.
CATALUNYA
Illa ha subratllat que "Catalunya vol estar i ha d'estar" en aquest model de seguretat estratègica, i ha recordat que té com a actius la tradició industrial i empresarial, l'ecosistema d'innovació i recerca, infraestructures "de primer nivell" i l'ecosistema de talent.
Per això, ha reafirmat el compromís del Govern d'acompanyar les empreses en el desplegament del teixit industrial català en defensa.
"La seguretat passa per la tecnologia, per la ciberseguretat, per una base econòmica i empresarial que Catalunya pot oferir i que posa a disposició", ha afirmat Illa.
D'altra banda, ha destacat que Catalunya "està en bona posició" per poder aprofitar la nova política europea en defensa i seguretat, tot i que ha alertat que no està decidit i que caldrà treballar per aconseguir-ho.