Illa diu que Sánchez pateix una "campanya de desqualificacions" i Puigdemont l'acusa de victimisme

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha qualificat d'"injusta, abusiva i infame la campanya de desqualificacions i deshumanització" contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont li ha contestat acusant-lo textualment de victimisme.

Ho han dit aquest dilluns en missatges publicats en els seus respectius comptes de Twitter i recollits per Europa Press.

"Els mitjans de comunicació i els que ens dediquem al servei públic hem de reflexionar seriosament sobre la nostra responsabilitat amb la societat i la democràcia. No tot s'hi val", ha assenyalat Illa.

Per la seva banda, Puigdemont ha dit que no justificarà la deshumanització de ningú en considerar-lo la llavor del totalitarisme, tot i que no acceptarà "el victimisme de qui l'ha sembrat de manera entusiasta, al costat d'altres miserables".

"Els qui s'han dedicat anys a deshumanitzar-nos, ara ploren. Si hi té interès, alguns li podem fer un màster del que és realment deshumanitzar una persona", li ha retret.