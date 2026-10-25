Illa diu que se sabrà qui és al darrere dels disturbis a Barcelona: "Convivència i democràcia"

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat que se sabrà qui és al darrere l'organització dels disturbis del dissabte al centre de Barcelona, i ha subratllat davant dels incidents: "Convivència i democràcia".
En la presentació dels candidats del PSC per Tarragona a les generals, ha afegit: "Els que defensem la convivència no ens dediquem a trencar aparadors, no ens dediquem a danyar l'espai públic. I els que som demòcrates no ens tapem la cara quan anem pel carrer".
Ha subratllat que tots els que van participar als "actes de violència gratuïta" del dissabte a Barcelona seran detinguts, posats a disposició judicial i pagaran un preu.
Ha remarcat que s'està investigant qui va organitzar els altercats i que tot aquell que va participar-hi "serà identificat, posat a disposició judicial i pagarà un preu".
El president de la Generalitat ha enviat un missatge als pares dels menors apel·lant a la seva responsabilitat: "Si els menors no poden pagar un preu, pagaran ells un preu. Perquè han de ser responsables dels seus fills i de les seves filles".
LA CATALUNYA QUE "CONSTRUEIX"
Illa ha dit que Catalunya no és la que es va veure a les imatges d'aquest dissabte, "la Catalunya de la violència gratuïta", sinó és la que ha apujat les persianes dels comerços i ha fet vida amb normalitat.
Ha assenyalat que la Catalunya real és la que "construeix, no la que destrueix", i ha dit que davant la violència respondran amb serenitat, amb la llei a la mà i avançant.