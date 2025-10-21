Illa diu a promotors i constructors que són imprescindibles en el pla d'habitatge del Govern

Els IV Premis APCE premien Sate-Veg, AQ Acentor, Culmia i Llar Unió Catalonia
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts als promotors i constructors que s'impliquin en el pla del Govern per solucionar l'accés a l'habitatge: "No ho podem fer sense vostès".
Ha clausurat els Premis Apce 2025 de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) amb el president de l'entitat, Xavier Vilajoana: han premiat al sistema d'aïllament exterior Sate-Veg, l'edifici Londres d'AQ Acentor, un projecte de regeneració urbana de Culmia i la cooperativa Llar Unió Catalonia.
Illa ha assegurat que el Govern prendrà les mesures que convingui per garantir l'accés a l'habitatge i que estan oberts a estudiar qualsevol iniciativa, "vingui d'on vingui", però que no poden fer-ho sense la col·laboració de constructors i promotors.
Per això, els ha demanat col·laboració, ajudes i canals oberts perquè els facin arribar els seus suggeriments: "Són particularment necessaris. Comptem amb vostès".
ILLA: UN PLA AMBICIÓS I POSSIBLE
Illa ha dit que "el Govern de Catalunya va molt de debò amb l'habitatge" i que el seu pla és ambiciós però possible, amb dues línies d'actuació: posar més habitatge al mercat, transformant sòl en solars, i canviar de paradigma en el pla urbanístic, construint tants habitatges com càpiguen, en les seves paraules.
Ha recordat que es transformarà l'ús d'alguns habitatges, com els turístics, i que els municipis que ho desitgin podran prendre mesures "contundents i dràstiques", de manera que, en plena crisi habitacional, aquests habitatges estiguin disponibles per a ús residencial.
També ha dit que el Govern apostarà per la rehabilitació d'habitatges, tot i que és "més car", i que el seu segon eix d'actuació passa per intervenir el mercat.
XAVIER VILAJOANA
El president d'Apce, Xavier Vilajoana, ha subratllat que aquest sector "té una característica: que és extremadament transversal, i això molta gent no ho entén o no ho coneix", i que la seva activitat té un mèrit enorme perquè requereix de coneixements tècnics, financers, administratius i legals, i això molt poques vegades es té en compte i és hora de donar-li valor.
Sobre l'escassetat d'habitatge, ha dit que moltes vegades es parla del que necessita el sector, i que "el que li convé al sector és exactament el que li convé a la gent: crear llars".
"Som conscients que no és senzill, que es requereixen esforços", i ha afegit que les administracions per fi són conscients i s'han posat a la feina, però que es necessita el compromís de tres nivells d'administració i que no serà fàcil.
CAIXABANK
L'economista sènior en la unitat de Macroeconomia del Departament d'Estudis de CaixaBank Research, Javier García Arenas, ha assegurat que l'economia espanyola creix "molt més que en el conjunt de l'Eurozona" i que s'esperen bones notícies, amb un creixement dinàmic tant enguany com el 2026.
Quant al mercat immobiliari, ha subratllat que la compravenda està mostrant un "gran dinamisme"; que creix el paper del comprador estranger no resident; que l'augment del preu de l'habitatge s'està estenent a la perifèria de les ciutats; i que hi ha una escassetat d'habitatge assequible, sobretot en lloguer.
El director de Negoci de CaixaBank, Jaume Masana, ha destacat el compromís de l'entitat amb el sector (del que ha dit que ha patit molt en anys passats) i amb la societat, ja que 1 de cada 4 habitatges que es construeixen a Espanya estan finançats per CaixaBank, i ha afirmat que "l'habitatge és un problema de país".
ELS PREMIATS
L'objectiu dels premis, lliurats en el CaixaFòrum de Barcelona i que compten amb CaixaBank com a patrocinador principal, és reconèixer el sector promotor constructor en el desenvolupament de ciutats i el benestar ciutadà, i ha comptat amb més de 300 personalitats i professionals del sector immobiliari.
El sistema d'aïllament exterior Sate-Veg, desenvolupat per la Universitat Politècnica de Catalunya juntament amb Sempergreen Ibèrica i l'Estudi Biga, ha guanyat en la categoria d'Innovació i tecnologia, mentre que l'edifici Londres d'AQ Acentor s'ha dut el premi de la categoria de la Sostenibilitat.
El premi a la Regeneració urbana i rehabilitació ha recaigut en el projecte 'Sector Carrers Quetzal, Riera Blanca i Av. Del Carrilet', de Culmia, per a la transformació urbanística de 22.008 m2 edificables començat a planificar fa més de 30 anys.
La cooperativa Llar Unió Catalonia, amb més de 4.000 habitatges protegits lliurats els últims 30 anys, tant en règim de lloguer com de propietat, ha recollit el premi de la categoria Compromís Social.