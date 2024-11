Illa diu que no va promocionar l'oli de Jaén però que entén les queixes: "Vaig atendre una invitació"

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha rebutjat aquest dilluns a la tarda que promocionés l'oli de Jaén en una visita aquest diumenge a la Festa del Primer Oli de Jaén a Sabadell (Barcelona), encara que ha dit que entén les queixes del sector a Catalunya: "Vaig atendre una invitació institucional de la Diputació de Jaén".

"Jo no vaig promocionar l'oli de Jaén. Jo vaig atendre una invitació institucional de la Diputació de Jaén, vaig parlar i es va suposar que no hi hauria cap problema", ha dit en el 'Foro de Vanguardia' a l'Auditori MGS de Barcelona, on l'han entrevistat els periodistes Ramon Rovira (Grup Godó), Lola García (La Vanguardia) i Jordi Vaig bastar (Rac1).

Illa ha lamentat que la seva visita s'hagi usat com a "arma per a la confrontació entre territoris", i ha dit que ell tracta a la gent com li agradaria que tractessin a les empreses catalanes i als catalans fora de Catalunya.

"L'oli d'oliva català és el millor del món", ha afegit el president, que ha recordat que va visitar la Fira Agrària de Sant Miquel, a Lleida, on ha assegurat que va visitar a productors de les Denominació d'Origen dels Garrigues.

"Jugar a confrontar territoris no porta enlloc. Tracto a la gent, quan venen aquí, com m'agradaria que ens tractin quan anem fora", ha conclòs.