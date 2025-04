Illa diu que no li "tremolaran les cames" per protegir les empreses i els treballadors dels aranzels

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que al Govern no li "tremolaran les cames a l'hora de desplegar tots els recursos que calgui per protegir el teixit productiu català i els treballadors de Catalunya" davant la política aranzelària del president dels Estats Units, Donald Trump.

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a diferents preguntes dels grups, i Illa ha assegurat que l'executiu actuarà amb prudència i amb mesures complementàries a les que pugui prendre la Unió Europea i sense que siguin "redundants amb les que pugui prendre el Govern" central.

En relació amb la petició d'ajuts que puguin fer les empreses al Govern, i que puguin estar condicionats a mantenir llocs de feina, ha afirmat que aquest és el compromís que va assolir amb els representants dels sindicats i les patronals en la reunió de dilluns: "El compromís és 'whatever it takes', el que faci falta".

SUPLEMENT DE CRÈDIT

El portaveu dels Comuns a la cambra, David Cid, li ha demanat accelerar la negociació del suplement de crèdit per acompanyar el pla de resposta del Govern, i Illa li ha respost: "Els diners, efectivament, al camp, no al compte corrent. Perquè és moment de protegir el teixit productiu".

En resposta a la portaveu parlamentària d'ERC, Esther Capella, ha agraït l'actitud constructiva dels grups, i pel que fa a les crítiques per no haver nomenat un nou delegat als Estats Units, ha valorat que s'obre una nova etapa en la qual Catalunya s'haurà de protegir i, per tant, "reforçar les delegacions exteriors".