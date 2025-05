Illa diu que Navarra i Catalunya comparteixen polítiques "clau per al futur d'Espanya i Europa"

Afirma que totes dues comunitats són "punta de llança" del cotxe elèctric

PAMPLONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que a Navarra i a Catalunya "són evidents les coincidències que compartim, una mateixa voluntat de ser i de conviure, una història, una cultura i una personalitat pròpies".

"Compartim unes polítiques públiques i uns projectes econòmics el desenvolupament dels quals serà clau per al futur d'Espanya i d'Europa. Crec fermament que quan Catalunya i Navarra lideren, Espanya avança i Europa s'enforteix. Així ens ho ensenya el passat, així ens ho exigeix el present i així construirem el futur", ha indicat.

Així s'ha pronunciat aquest divendres a Pamplona, durant una conferència econòmica davant empresaris i representants institucionals i de la societat civil navarresa, en una trobada organitzada per 'Diario de Noticias' i 'El Periódico'.

Segons ha destacat, "són gairebé 6.000 els catalans i catalanes que viuen a Navarra i gairebé 9.000 els navarresos i navarreses que ho fan a Catalunya", i "la cultura de Catalunya i Espanya la construirem sobre una confiança restablerta, sobre la capacitat d'acordar i de pactar".

El "millor exemple", ha dit, són "les bones relacions i el treball conjunt que Catalunya i Navarra estem construint".

Aquesta "estabilitat institucional" és, ha dit, un "fonament a partir del qual generar prosperitat". "Però tan fonamental com generar prosperitat, és compartir-la. Compartir-la socialment i compartir-la territorialment. I aquí hi ha diferents visions, dos enfocaments, dos models, dues visions: el model de prosperitat compartida i el model d'acumulació insolidària dels que també volen generar prosperitat però la reserven per a uns pocs afortunats d'uns determinats territoris. El contrast és clar i és diàfan. Avançar de la mà de tots o avançar deixant certs col·lectius al marge", ha subratllat.

"BRESSOL DE LA INDÚSTRIA A ESPANYA"

D'altra banda, ha destacat que Catalunya i Navarra "som bressol de la indústria a Espanya" i "hem d'enfortir el nostre múscul industrial".

"L'objectiu del meu govern és impulsar la reindustrialització fins que el pes de la indústria del PIB de Catalunya arribi al 22%", ha indicat, després d'afegir que en el cas del cotxe elèctric "Catalunya i Navarra som punta de llança".

Illa també ha celebrat que Navarra "estigui disposada, com ja fa Catalunya, a aplicar la llei d'habitatge vigent i declarar zones tensionades per controlar l'augment dels preus".

"No són creïbles les queixes de certs responsables polítics que, tenint instruments legals disponibles, no els fan servir", ha subratllat.