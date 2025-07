Illa diu que li hauria agradat que Rueda signés la carta per l'oficialitat del català i el gallec

VIGO (PONTEVEDRA), 18 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que li hauria agradat que el president de la Xunta, Alfonso Rueda, hagués signat la carta que ell i el lehendakari, Imanol Pradales, van enviar dijous als ministres d'Exteriors dels països de la Unió Europea per demanar-los que donessin llum verda a l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la UE.

Ho ha dit aquest divendres durant la seva intervenció en un acte organitzat pel 'Faro de Vigo', en què ha defensat que aquest tema és "molt important", per ser un símbol de l'Espanya plural.

"M'hauria agradat que la signés. Però la raó de la decisió que ha pres ell, l'ha d'explicar ell. Aquest tema de les llengües és molt important. Molt important. Perquè és el símbol de l'Espanya que volem", ha defensat.

Ha afirmat que "ni el català, ni el basc, ni el gallec són llengües provincianes, com diuen alguns", sinó que són llengües per compartir, expressar i viure plenament, i que no són només un decorat popular perquè textualment representen una manera de viure i conviure.

"Per això continuarem treballant sense desànim perquè la Unió Europea reconegui l'oficialitat de les nostres llengües", ha dit, i ha agraït l'obstinació del Govern central per aconseguir aquest reconeixement.

Ha aposat per un model d'Espanya que defensi la riquesa de les llengües oficials, i ha lamentat que hi hagi qui ho critiqui: "L'Espanya nació única, llengua única, i la resta és provincianisme, és el model que defensen alguns".