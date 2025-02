Illa diu que les tecnològiques catalanes fan "molt bé la seva feina" i es compromet amb elles

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sostingut que les empreses del sector tecnològic i audiovisual de Catalunya "estan fent molt bé la seva feina" i ha expressat el compromís del Govern a recolzar-les.

Ho ha dit durant la recepció del director de l'Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman, al Palau de la Generalitat, en el marc de la celebració de l'edició del 2025 de la trobada, en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona des d'aquest dimarts i fins al divendres.

Illa ha advertit que la tecnologia "ha d'estar al servei de la comunitat, que està representada en les institucions democràtiques", i no a l'inrevés com, al seu judici, hi ha qui ho pretén.

Ha destacat que l'Executiu català compta amb "projectes emblemàtics" en aquest àmbit, entre els quals ha distingit el Catalunya Media City, que ha assegurat que el Govern impulsarà --textualment-- amb tota la determinació.

El president de la Generalitat ha tornat a insistir que la tecnologia ha de tenir "valors humans" en un món que veu ràpidament canviant.