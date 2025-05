Illa diu que l'atropellament de Cornellà "va ser un accident" i espera que el ferit millori

PAMPLONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha indicat aquest divendres que l'atropellament a aficionats de l'Espanyol, ocorregut dijous a l'exterior de l'RCDE Estadium a Cornellà de Llobregat (Barcelona), "va ser un accident". "La naturalesa del que va passar no ha variat", ha afegit.

Preguntat per aquesta qüestió, després de mantenir una trobada a Pamplona amb la presidenta del Govern de Navarra, María Chivite, Illa ha explicat que l'estat de salut d'una de les persones atropellades "s'ha deteriorat" aquest divendres i ha desitjat que "millori tan ràpidament com sigui possible".

"Estem fent un seguiment d'aquesta situació i la investigació continua oberta", ha assenyalat Salvador Illa, qui ha afegit que "va ser un accident, la naturalesa del qual va passar ahir no ha variat, s'està investigant per part de qui correspon i veurem en què acaba això".