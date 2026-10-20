Illa diu que està en joc que hi hagi un govern que "cregui en l'autogovern" de Catalunya

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que en les eleccions generals del pròxim 29 de novembre està en joc que hi hagi un govern a Espanya que "cregui en l'autogovern" de Catalunya, o un altre que, per contra, opti per limitar-lo.
Ho ha dit en l'acte de presentació de l'Informe Autogovern 2025 per part de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) aquest dimarts al Palau Centelles de Barcelona, amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el director del IEA, Xavier Arbós.
Illa ha insistit en la idea que existeix un "risc real d'un atac directe a l'autogovern" català, que és una cosa que no ha passat en els últims anys, ha dit.
"És bo que tots tinguem clares les opcions, i que, tenint clares les opcions, cadascú prengui les decisions que hagi de prendre", ha afegit.
50 ANYS D'AUTOGOVERN
Segons el president, el desplegament de l'autogovern de Catalunya en els últims 50 anys després del franquisme, i també l'estat de les autonomies, ha estat un èxit, però hi ha plantejaments polítics que el posen en risc: "No es pot governar Espanya negant la riquesa que significa l'autogovern".
Ha recordat l'efemèride l'any vinent de la tornada de l'exili de l'expresident Josep Tarradellas: "Aleshores estava tot per fer: la mateixa democràcia, l'Estatut, les institucions i l'administració catalana", i que es va fer amb ambició i amb els peus a terra.
"Han estat 50 anys d'avenços constants de l'autogovern, i Catalunya és un dels països amb més autogovern", en un model que ha definit de gairebé federal.
"SENTIT DE PAÍS"
Illa ha defensat que l'autogovern català s'ha de fer mitjançant "la raó davant la desraó, el dret i la llei contra la imposició i la col·laboració institucional enfront de la confrontació".
També que el rigor és clau, i que s'ha de tenir la voluntat d'assumir responsabilitats i no amagar-se: "Responsabilitat en l'àmbit fiscal, d'emergències, en habitatge, en seguretat, en sentit de país i no cultura de la queixa i la confrontació", ha receptat.