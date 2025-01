Illa diu que governarà i "prendrà les decisions que hagi de prendre" per tirar endavant reformes

Demana a Pimec pensar en "què queda per fer en els propers 50 anys"

BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el seu executiu governarà i "prendrà les decisions que hagi de prendre" per tirar endavant la voluntat reformista que té en àmbits com l'educació, la sanitat o els serveis públics.

Ho ha dit aquest dimarts a la clausura del 50 aniversari de la patronal, en la qual també han participat el president de Pimec, Antoni Cañete; el president d'honor de la patronal, Josep González, i els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Carles Puigdemont --telemàtic--, Quim Torra i Pere Aragonès.

"Ho farem governant, prenent les decisions que ens correspongui prendre, ja que som un govern de minoria, arribant a acords, principalment amb totes les formacions que estiguin a la disposició de fer-ho", ha dit.

"TAN LLUNY COM PUGUI" EN REFORMES

Ha dit que caminarà "tan lluny com pugui" en reformes concretes i tangibles, en la millora de les infraestructures que ajudin a l'activitat empresarial, a la garantia de recursos com l'aigua i l'energia i en la retenció de talent, i ha assenyalat textualment que un país sense normes no funciona.

Ha dit que Catalunya ha millorat els últims 50 anys pel treball de les institucions, concretament de la Generalitat, per la cohesió i pluralitat de la societat i perquè s'ha generat prosperitat.

"Alguns dels meus predecessors han hagut de governar períodes en els quals no ha estat fàcil generar prosperitat. I això canvia completament les coses. Sortosament, aquests últims anys n'estem generant", ha expressat.

PIMEC

Sobre l'efemèride de la Pimec, Illa ha recordat que va néixer en una època complicada i que en l'evolució de Catalunya i en la generació de prosperitat Pimec "ha estat essencial".

Ha reivindicat les petites i mitjanes empreses com a fonts de creativitat i innovació, en les seves paraules, ha destacat la disposició de la patronal al diàleg social i el seu paper "molt actiu en la societat civil i la seva actitud de col·laboració".

També els ha instat, davant de la commemoració, a pensar en què queda per fer en els propers 50 anys: "Si es fa en un sentit constructiu, és sempre un exercici estimulant mirar què ens queda per fer. Si es fa en un sentit més aviat destructiu, de queixa, és bastant estèril", ha valorat.

DONALD TRUMP

Sobre la presa de possessió del president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat respectar la decisió que van prendre els nord-americans, i ha dit que és "estèril" especular sobre què passarà, i que el que ha de fer Catalunya és concentrar les energies en el que farà.

"Què hem de fer nosaltres, com a país? Aquí el marc europeu és molt important. I aquí hi ha un tret molt important que voldria posar en relleu, que és estar a Europa. Cal estar a Europa. Hem d'estar a Europa. Tots", ha afegit.

Illa també s'ha referit a la defensa de la democràcia i als elements d'aquesta als quals creu que Catalunya no ha de renunciar: "Un ciutadà, un vot. No un dòlar, un vot. No qui més diners té, té més pes a l'hora de decidir què passa. No qui més poder té en una empresa. Un ciutadà, un vot. Així hem construït el nostre país", ha valorat.