Illa diu que el Govern està preparat per cooperar en "assistència" a la població de Gaza

LLEIDA 11 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte que el Govern està preparat per oferir cooperació en "assistència" a la població civil de Gaza, així com en la reconstrucció del territori.
Durant la seva conferència a Cervera (Lleida) 'Catalunya lidera. Un model econòmic de prosperitat compartida', ha dit que reben les negociacions per a un acord de pau "amb esperança per posar fi a tant patiment".
"Esperem que permetin, en primer lloc, atendre l'emergència humanitària, i, en segon lloc, que fomenti una pau estable i una solució justa per a un futur de convivència", ha dit.