Illa diu que el Govern aprovarà aquest dimarts el Projecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada

El Projecte de llei va quedar interromput per la convocatòria anticipada d'eleccions

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que al Consell Executiu d'aquest dimarts el Govern aprovarà el Projecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària (Agaiss).

"Ho aprovarem en el Consell Executiu d'aquest pròxim dimarts i ho remetrem al Parlament perquè pugui ser aprovat al més aviat possible", ha afirmat Illa després de la inauguració d'una nova residència pública i centre de dia a Montmeló (Barcelona).

Ha detallat que es tracta d'un Projecte de llei que va quedar interromput per la convocatòria anticipada d'eleccions autonòmiques i ha afegit que aquesta agència té per objectiu donar cobertura i generar una estructura que permeti treballar conjuntament els serveis socials, especialment de la gent gran.

Illa ha recordat que durant la pandèmia va constatar que "en aquests territoris on l'atenció sanitària estava integrada en l'atenció social, les coses funcionaven millor".

"En aquells territoris on s'anava per separat, cadascun pel seu compte, servei sanitari d'una banda, serveis socials per un altre, les coses es feien més difícils i es feien pitjors", ha remarcat.

MORET: "BON GOVERN"

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha valorat el nou equipament de Montmeló perquè les necessitats de les persones majors estiguin ben ateses, una cosa que a perer seu és un "exemple del que significa bon govern".

"Avui inaugurem un exemple claríssim d'una administració local conscient de les necessitats del seu poble, que es posa a decidir, a actuar per aconseguir valor públic i utilitat pública al seu territori", ha defensat sobre l'espai que ha comptat amb més d'1,5 milions d'euros dels fons Next Generation, ha explicat.