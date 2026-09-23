Publicat 23/09/2026 19:16

Illa diu que la gestió de la IA per part de "governs equivocats" podria provocar destrucció

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el discurs de clausura de l'AI Summit de Barcelona
EUROPA PRESS

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit aquest dimecres que la gestió de la intel·ligència artificial (IA) per part de "governs equivocats" podria traduir-se en la destrucció de la societat, i ha demanat anteposar l'interès general al benefici privat pel que es refereix al desenvolupament d'aquesta tecnologia.

Malgrat aquest advertiment, Illa ha assegurat en la conferència de clausura de l'AI Summit, celebrat a Barcelona del 22 al 23 de setembre, que el seu Govern és "pro tecnologia" pel seu potencial en camps com la tecnologia i la ciència i per la seva capacitat de millorar serveis públics com la sanitat i l'educació.

El president ha rebutjat la confrontació entre regulació i innovació, i ha reivindicat les "normes" com a necessàries per vetllar pel desenvolupament ètic i sostenible de la IA a més de destacar la coordinació del seu executiu amb el govern espanyol i amb la Unió Europea (UE) per fer-ho possible.

Illa ha afegit que no regular aquesta tecnologia es traduiria en un augment de les preocupacions i dubtes de la població sobre el seu impacte en la societat.

Sobre la pugna entre Estats Units i Xina per liderar el sector, ha destacat la "competència feroç" existent i ha recordat les recents declaracions públiques de líders de les principals empreses nordamericanes de IA advertint de la necessitat de la regulació.

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