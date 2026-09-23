Illa diu que la gestió de la IA per part de "governs equivocats" podria provocar destrucció

BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit aquest dimecres que la gestió de la intel·ligència artificial (IA) per part de "governs equivocats" podria traduir-se en la destrucció de la societat, i ha demanat anteposar l'interès general al benefici privat pel que es refereix al desenvolupament d'aquesta tecnologia.
Malgrat aquest advertiment, Illa ha assegurat en la conferència de clausura de l'AI Summit, celebrat a Barcelona del 22 al 23 de setembre, que el seu Govern és "pro tecnologia" pel seu potencial en camps com la tecnologia i la ciència i per la seva capacitat de millorar serveis públics com la sanitat i l'educació.
El president ha rebutjat la confrontació entre regulació i innovació, i ha reivindicat les "normes" com a necessàries per vetllar pel desenvolupament ètic i sostenible de la IA a més de destacar la coordinació del seu executiu amb el govern espanyol i amb la Unió Europea (UE) per fer-ho possible.
Illa ha afegit que no regular aquesta tecnologia es traduiria en un augment de les preocupacions i dubtes de la població sobre el seu impacte en la societat.
Sobre la pugna entre Estats Units i Xina per liderar el sector, ha destacat la "competència feroç" existent i ha recordat les recents declaracions públiques de líders de les principals empreses nordamericanes de IA advertint de la necessitat de la regulació.