Illa diu que el finançament singular no va contra ningú i demana no tenir por del fet que a Catalunya li "vagi bé"

El president de la Generalitat apunta que la taxa turística "ha funcionat bé" i apel·la a regular el turisme per no morir d'"èxit"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres que la proposta de finançament singular "no va contra ningú" ni inclou "cap privilegi" raó per la qual ha demanat no tenir "por" del fet que a la seva comunitat autònoma "li vagi bé".

En una trobada informativa organitzada per la Cadena Ser a Tenerife ha dit que "la millor Espanya necessita de la millor Catalunya" i viceversa, ja que Catalunya no vol estar tancada en si mateixa i sí contribuir a millorar el conjunt del país, en les seves paraules.

En aquesta línia, ha incidit que hi volen ser presents defensant el model de Catalunya i també escoltant la resta d'autonomies per obrir un procés de diàleg amb ànim constructiu i no per "fer soroll".

Ha defensat que Catalunya serà "solidària" en un procés de debat que serà complex, ha justificat l'inici del seu viatge per Espanya a les Canàries per explicar el seu model financer perquè és una regió amb "singularitats evidents".

"No passa res, no trenca res, no és gens dolent", ha indicat, per apel·lar a una Espanya federal que ja funciona en altres països d'Europa.

Ha apuntat que Catalunya ja té agència tributària pròpia per via estatutària i ara la volen desenvolupar i ha tornat a insistir que no tinguin por de l'acord, malgrat que hi ha conflictes: "Estem millor però no està tot solucionat", ha explicat.

En aquest sentit ha dit que no hi ha cap càlcul de 28.000 milions que puguin perdre les comunitats i del que es tracta és de com es reforça i millora el sistema que "ningú no discuteix que cal reformar", això sí, amb un debat serè i per no perjudicar ningú i beneficiar tothom.

Per això ha defensat "la política de l'acord, que no pretén enfonsar qui pensa diferent, sinó asseure's, convèncer i escoltar qui pensa diferent".

Sobre la condonació del deute ha confirmat que serà el 20% del FLA, fet que suposa "corregir un error" derivat de l'infrafinançament d'algunes comunitats com Catalunya, Múrcia o València, per exemple, que davant la crisi d'austeritat no podia de deixar de donar les prestacions socials.

Això va fer que algunes comunitats incrementessin "molt" el deute i ara s'ha de "reconduir entre tots", cosa que en la seva opinió "no afecta" les xifres macroeconòmiques d'Espanya. "Ho farem per a tothom igual", ha indicat.

PRESSUPOSTOS

El president ha comentat que encara no renuncia a aprovar els pressupostos de la Generalitat 2025 ja que el seu govern continuarà "assegut a la taula de diàleg" per buscar una "fórmula" que no perjudiqui els ciutadans.

Ha admès que pot aprovar un decret de pròrroga dels comptes i ha recordat que quan "Catalunya va necessitar suport", el seu partit va donar estabilitat. "Confiem que les coses continuïn bé", ha explicat.

En el pla turístic ha apuntat que la taxa "ha funcionat" a Catalunya i les dades "han millorat", per més que quan va arrencar hi hagués un "debat i discussió lògics", però ara hi ha un "consens ampli en què ha funcionat".

En aquesta línia ha indicat que la taxa turística ha permès continuar promocionant la destinació, "corregir" externalitats i millorar infraestructures.

Ha reconegut igualment que el turisme "tensiona" el mercat de l'habitatge, i aquí ha ressaltat la tasca de l'Ajuntament de Barcelona "que va dir s'ha acabat, no pot ser" perquè "la ciutat està" principalment per als qui hi viuen.

"Cal tenir diferents instruments per regular el turisme, busquem un turisme de qualitat més que no pas de quantitat", ha assenyalat.