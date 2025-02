Illa diu que està esperançat sobre el català a la UE pels "esforços" i la feina del Govern central

Assegura que seria una bona eina per "reforçar els sentiments proeuropeus"

BARCELONA, 19 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres l'oficialitat del català a les institucions europees i s'ha mostrat esperançat que "els esforços actuals i un treball rigorós" del Govern d'Espanya donarà fruits perquè l'Eurocambra en permeti l'ús.

"Defensem que el català també sigui llengua oficial de les institucions europees. Tinc l'esperança que, amb els esforços actuals i un treball rigorós del Govern espanyol, el Parlament Europeu en permeti l'ús", ha dit durant la conferència 'Catalunya lidera. Una Europa de prosperitat compartida' al Col·legi d'Europa de Bruges (Bèlgica) en el marc del viatge del president aquest dimecres i dijous a Bèlgica.

Per això, ha demanat una Europa plural que "incorpori tots els nivells de l'administració i de la societat civil" i que faci de la diversitat cultural i lingüística la seva força.

"Això és apostar per una Europa dinàmica, innovadora i solidària. Una Europa que sigui capaç d'interactuar amb els territoris i les persones, que estigui al costat dels seus ciutadans i del teixit social i empresarial", ha valorat.

20 MILIONS DE PARLANTS

En resposta a les preguntes dels estudiants del Col·legi d'Europa, ha afirmat que fins a 20 milions d'espanyols viuen en territoris on el català, el basc o el gallec són llengües oficials, per la qual cosa "no parlem d'un grup d'1 o 2 milions de persones".

Ha dit que algun cop ha parlat amb la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, d'aquesta qüestió, que ho vol fer dijous amb el president del Consell Europeu, António Costa, i que l'obstacle que podia suposar que no fossin oficials al Congrés ja no existeix.

"Podria reforçar els sentiments proeuropeus del poble català, del poble basc i del poble gallec. Sabem que no és fàcil. Sabem que no es pot resoldre en una reunió, en una setmana, en un mes. Però estem, des de fa temps, involucrats en aquest tema. I persistirem", ha afegit.

ÚS DEL CATALÀ

Aquest mateix dimecres l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023) de la Generalitat ha baixat l'ús del català com a llengua habitual gairebé quatre punts en termes percentuals, després de passar del 36,1% el 2018 al 32,6% el 2023.

Segons l'estudi, el 93,4% de la població de 15 anys o més entén el català, el 80,4% el sap parlar i el 65,6% el sap escriure, mentre que el castellà és entès pel 99,6% de la població, el 99,2% el sap parlar, el 97,5% el sap llegir i el 94,5% el sap escriure.