Illa diu que Espanya no "desapareixerà" i censura els que tenen "por de parlar amb els que pensen diferent"

BILBAO, 3 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assegurat, davant els que estan "en la crispació" i en el "es trenca Espanya i desapareixerà tot", que "no desapareix res, les coses evolucionen i es transformen". A més, ha criticat aquells que tenen "por de parlar amb els que pensen diferent".

Illa, que ha mostrat la seva admiració pel socialisme basc, ha recordat, a més, la figura d'Ernest Lluch, assassinat per ETA el novembre del 2000, "un cordó umbilical entre la família socialista basca i catalana". "L'alegria que hauria tingut Ernest de veure l'Euskadi d'avui, en pau", ha afegit.

El PSE-EE ha celebrat aquest diumenge un acte polític a Bilbao en el qual ha presentat Eneko Andueza com a candidat a lehendakari, i que també ha comptat amb la participació del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i la tinent d'alcalde, Nora Abete, que ha revelat que el lema electoral dels socialistes bascos en les pròximes eleccions basques serà 'Canvia el guió'.

A la trobada al palau Euskalduna, hi ha assistit, entre d'altres, el portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Congrés i exlehendakari, Patxi López, els consellers socialistes de l'Executiu basc, l'expresident de la formació, Jesús Egiguren, a banda del delegat del Govern a Euskadi, Denis Itxaso, i el líder d'UGT Euskadi, Raúl Arza, entre d'altres.

En la seva intervenció, Salvador Illa ha vaticinat que el PSE serà "decisiu" en la conformació del Govern basc després de les pròximes eleccions del 2024 i ha incidit que Eneko Andueza serà el tercer lehendakari socialista de la història.

Així mateix, ha recordat que aquest dimecres que ve es commemora el Dia de la Constitució, amb la qual "tots els espanyols vam donar el millor de nosaltres, vam apartar diferències i ens vam posar d'acord. A més, ha subratllat que la Carta Magna és "marc de convivència de tots els espanyols".

Per contra, ha lamentat que aquest dilluns es produeixi el cinquè aniversari de la no renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), "aquest que alguns instrumentalitzen i que bloquegen mentre es fan cops al pit parlant de la Constitució".

En la seva intervenció, ha considerat que s'està vivint un "canvi d'època" geopolític i econòmic després de 40 anys de neoliberalisme que han generat "prosperitat, però que s'ha repartit malament".

SEQUERA A CATALUNYA

Illa, que també ha advertit del canvi d'època en l'àmbit tecnològic i el climàtic, ha censurat que la sequera que pateix Catalunya està sent "molt mal gestionada pel Govern de la Generalitat".

"Tant parlar aquests últims anys de no sé què i tenim el país sense aigua. Estar pel que no cal estar porta a això. Al fet que el que és important no s'abordi", ha lamentat.

Davant la necessitat d'afrontar els canvis, Illa ha criticat les respostes que suposin "inhibició" o una indignació que "pel cap alt, el que arriben a fer és un diagnòstic encertat sense canviar res".

"Hi ha una tercera actitud, la del compromís. Del compromís polític amb uns valors, per unir forces fent projectes col·lectius amb respecte per arribar a acords sobre el que ens uneix. I treballar no des del carrer, sinó des de les institucions", ha descrit.

Així mateix, ha apostat per un compromís "amb respecte, sense crispació ni generant insults" per arribar a acords i buscar el que uneix. "Per fer canvis amb gradualisme", ja que el compromís polític "s'ha de mantenir al llarg del temps". Les grans coses s'aconsegueixen amb tenacitat i pas a pas. Això és la política", ha descrit.

Al seu parer, el millor exemple que ha tingut Espanya de compromís polític els últims anys l'han donat els socialistes bascos, "de vegades jugant-se la vida i de vegades perdent-la".

"Amb tenacitat. Quan tot semblava negre aquí hi havia la tenacitat dels socialistes bascos. Aquí hi havia la convicció del socialisme basc. D'aquí l'admiració que desperta l'actitud dels socialistes bascos. Qui hagués dit fa 20 anys que hi hauria pau a Euskadi, que tothom faria política a Euskadi", ha valorat.

A més, s'ha preguntat "qui hauria dit" fa dos anys que les pensions "es revaloritzarien un 8,5%, que es pujaria l'SMI gairebé el doble o que la inflació seria la més baixa dels països de la zona euro". "Que superaríem una pandèmia i seríem exemple de vacunació; que estaria sota control el preu de l'energia o que avui ens plantejaríem la plena ocupació", ha assegurat.

Illa, que ha incidit que el Partit Socialista és "compromís polític per transformar les coses, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i estar pel que cal estar", ha criticat aquells que "ho volen conservar tot i no transformar res".

"CRISPACIÓ"

"Altres parlen de ruptura i estan sempre al carrer i volen solucionar-ho tot en un dia en lloc de comprometre's a fer-ho des de les institucions. Altres estan amb la crispació, es trenca tot, Espanya, desapareixerà la nació... ho sento a Catalunya cada dia. No desapareix es, les coses evolucionen i es transformen", ha emfatitzat.

Així, ha apostat per "canviar el guió" per millorar a Euskadi la sanitat i l'educació, alhora que ha felicitat el PSE per la feina desenvolupada en la futura llei basca d'Educació.

"Canviar el guió per fer real i efectiva aquesta Espanya plural i diversa que troba en això la seva fortalesa. Quina por tenen de parlar, sobretot, amb els que pensen diferent. Parlar per buscar acords o discrepar", ha afegit.

Finalment, ha defensat que a Euskadi li convé un "canvi de guió" i ha defensat que "autogovern més cogovernança és igual a prosperitat". "El que li convé a Euskadi és això: Eneko Andueza", ha conclòs.