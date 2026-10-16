Illa diu que els qui critiquen les pensions "són els mateixos" que s'oposaven a la sanitat gratuïta

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que els qui diuen que les pensions cauran "són els mateixos" que criticaven i s'oposaven la sanitat pública universal i gratuïta abans d'aprovar-se la llei general sanitària el 1986.
En el seu discurs durant la presentació del Pla de Salut de Catalunya 2035, Illa ha recordat l'aprovació d'aquella llei per majoria absoluta: "Sembla que va ser una cosa òbvia, que no va costar gaire esforç, i que tothom ho veia clar. No, no va ser així".
El president ha dit que hi havia grups que deien, sobre la sanitat pública universal i gratuïta, "que això no es podia pagar, que el país s'enfonsava, que no era possible".
"Mirin si no ha estat possible, i mirin si no ha acabat progressant el nostre país", ha sostingut Illa, que ha traçat paral·lelismes amb les pensions, que a més veu com determinants per a la salut.
"Jo esmento les pensions, en una etapa molt delicada de la vida de les persones. Totes aquestes veus que espanten i diuen que això caurà, que això no suma... Són els mateixos que fa 40 anys deien que no es podia", ha declarat.