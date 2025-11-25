Illa diu que els extremismes "posen en risc" la prosperitat de Catalunya

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els discursos extremistes "posen en risc" la prosperitat de Catalunya.
Ho ha dit aquest dimarts en el lliurament dels Premis i Medalles d'Honor de la patronal, en un acte que ha comptat amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, i els consellers Alícia Romero, Miquel Sàmper i Ramon Espadaler.
També han estat presents la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret; el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i la secretària general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, entre altres.
Illa ha afegit que els discursos contra els immigrants "van contra" aquesta prosperitat i ha afegit que Catalunya es juga el futur als barris, a facilitar l'accés a l'habitatge i augmentar la seguretat.
D'altra banda, ha celebrat el fracàs de l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell: "El desenllaç de l'OPA és una bona notícia per a Catalunya".
PROJECTES DE PAÍS
Illa ha assegurat que el Govern "garantirà tots els grans projectes de país" i ha nomenat l'ampliació de l'Aeroport, el Pla de Barris o l'Estatut de municipis rurals com a exemples.
Ha cridat a "ampliar l'ambició" de Catalunya i que la visió empresarial s'ampliï a tots els camps, ja que, textualment, sense valors, col·laboració, convivència i prosperitat compartida és un país sense esperança.
El president ha apuntat que Catalunya és un lloc estable, la qual cosa facilita que les empreses apostin per l'economia catalana per crear riquesa.