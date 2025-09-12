Illa diu que defensarà el català a les aules i "si cal fer ajustos menors" els farà

Creu que és "una mala estratègia" del PP oposar-se a l'oficialitat del català, el gallec i el basc a la UE
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que el pla del Govern davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el català a les aules és defensar el model actual, sense descartar algun ajust legal: "Quant a les qüestions legals, el que farem és defensar el model vigent i, si cal fer ajustos menors, els farem".
Ho ha dit en la seva conferència en anglès a l'Institut d'Estudis Polítics de París (Sciences Po) amb el títol 'Per una Europa federal que respecti els seus principis. La visió de Catalunya davant el nou ordre mundial', en el marc del seu viatge institucional a París (França).
Illa no ha concretat en quin sentit anirien aquests ajustos, després que el TSJC anul·lés alguns articles del Decret de règim lingüístic educatiu no universitari de la Generalitat i que el mateix Illa anunciés la intenció de recórrer-hi en contra, però ha defensat que l'actual model és exitós.
Ha sostingut a més que compta amb un ampli consens en la societat catalana i en el panorama polític català, i ha assegurat: "Farem la nostra part en aquest assumpte".
Sobre el declivi en l'ús social del català, ha afirmat que el que s'ha de fer és construir consensos socials i polítics (i ha citat el Pacte Nacional per la Llengua), destinar recursos i explicar que el model d'escola catalana "és bo i ha tingut èxit".
"QÜESTIÓ DE TEMPS"
També s'ha referit a l'oficialitat del català, el gallec i el basc a les institucions de la Unió Europea, que ha defensat com la manera que els ciutadans que parlen aquestes llengües "sentin que Europa és seva i que Europa és de tothom".
Ha dit que el Govern hi està plenament compromès, ha augurat que serà "qüestió de temps" que s'assoleixi aquest objectiu, i ha considera que ara no hi ha motius per oposar-s'hi, i ha assenyalat el PP.
"Alguns partits polítics espanyols no només no hi estan a favor, sinó que s'hi oposen activament. És un gran error perquè afecta 20 milions de ciutadans espanyols, i una llengua és una cosa que t'enriqueix, que enforteix la teva cultura. És una mala estratègia", ha afegit.