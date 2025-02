Illa diu que compensaran el sector primari pels acords de lliure comerç

Planteja un "salt d'escala" en control cinegètic i demana suport a les mesures acordades

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimecres que prendran mesures per compensar el sector primari, i d'altres pels possibles efectes dels acords de lliure comerç que la Unió Europea subscriu amb altres territoris.

"Prendrem mesures per, en cas que hi hagi col·lectius afectats del sector primari o d'altres sectors per acords de lliure comerç, compensar-los", ha dit durant la sessió de control al Govern del Parlament, en resposta a una pregunta de la líder dels Comuns a la cambra, Jéssica Albiach, sobre aquesta qüestió.

"Cal instar Pedro Sánchez a no ratificar tractats com el del Mercosur, però també d'altres semblants amb altres països que només beneficien les multinacionals, i que acaben perjudicant els petits productors del sud global, però també els nostres pagesos", ha reclamat Albiach.

Illa ha defensat que l'economia catalana ha de ser oberta, però ha de defensar els seus interessos a Europa: "Compte, l'economia catalana és una economia que necessita ser oberta. Nosaltres no estem per una economia tancada. Estem en el marc d'Europa i hem de saber defensar els nostres interessos. Per tant, no deixarem ningú enrere en aquest sentit".

CONTROL CINEGÈTIC

Illa ha destacat que l'acord assolit diumenge amb els pagesos contempla la reducció de la burocràcia i mesures per pal·liar els efectes de la sequera i de la fauna salvatge, que ha considerat que està arribant a uns límits "preocupants".

"Està arribant a uns límits, vull ser molt clar, preocupants, i probablement ens haurem de plantejar fer un salt d'escala en la resposta que estem donant a aquest fenomen. Sempre acompanyats de les recomanacions científiques i tècniques i en el marc de la legalitat, però segurament ens haurem de plantejar fer un salt d'escala o provar altres camins", ha valorat.

Per complir l'acord, ha dit que algunes mesures requeriran el suport del Parlament, per la qual cosa ha desitjat que totes les forces polítiques validin aquestes mesures: "M'agradaria que tots poguéssim sumar esforços en aquest sentit".