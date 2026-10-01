Illa diu que Catalunya necessita els decrets d'habitatge per a un marc de "més seguretat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dijous que Catalunya necessita els dos decrets d'habitatge que divendres es voten al Congrés per a "un marc de més seguretat" i evitar desnonaments, una realitat que assegura que el Govern intenta que no es produeixi.
En una entrevista a TVE recollida per Europa Press ha explicat que la Generalitat ha posat sobre la taula tres fórmules per incidir en l'habitatge: un fons de 25 milions per evitar desnonaments de famílies vulnerables, els 100 milions destinats a la compra d'habitatge conjunta entre Generalitat i ciutadà i l'ampliació de l'edat i l'import pel qual un ciutadà es pot acollir als préstecs d'emancipació.
"Moltes entitats financeres exigeixen per adquirir un habitatge, una entrada d'un 20%, aleshores aquests préstecs et financen l'entrada fins als 40.000 euros. Ara ho augmentem als 50.000 euros, a interès zero i a retornar un cop hagis cancel·lat la hipoteca amb l'entitat financera, per tant al cap de 30 o 40 anys, pràcticament et donem l'entrada perquè puguis adquirir aquest habitatge", ha dit sobre els préstecs.
9 ANYS DE L'1-O
Preguntat pel compliment aquest dijous dels 9 anys de l'1-O sense aplicar-se la llei d'amnistia a alguns dels polítics que van participar en l'organització de la consulta, ha manifestat que és "difícil d'explicar" i ha assenyalat que el poder judicial ha de ser independent per tal de ser imparcial.
Ha sostingut que "en àmplies capes de la població, almenys a Catalunya" es percep una falta d'imparcialitat en el cas d'algunes decisions que el poder judicial pren.
"Confio i demano que s'apliqui al senyor Puigdemont, al senyor Junqueras, al senyor Jové, al senyor Lluís Puig, a totes les persones que tinguin dret a ser-ne beneficiàries la llei d'amnistia amb promptitud", ha dit.