Illa diu que el Catalunya Media City convida a "pensar en gran" i a tenir ambició

SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que el Catalunya Media City, el hub audiovisual que se situarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), convida a "pensar en gran" i a tenir ambició, textualment, d'un país que se sap amb potència.

En un acte a la nau dels turbines de les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, Illa ha reivindicat el projecte "d'un país que se sap amb potència, que se sap amb capacitats, que se sap amb ganes" en un món que, segons ha descrit, està canviant massa ràpidament i pel qual ha defensat que Catalunya tingui un paper en una Europa que cal enfortir.

"No hi ha marxa enrere", ha assegurat Illa, alhora que ha defensat la continuïtat i el treball per fer en els pròxims set anys d'un projecte ben treballat, segons ell, pel govern de l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, a qui ha agraït la bona planificació en matèria de finançament per engegar-lo.

El Departament de Presidència de la Generalitat ha impulsat un protocol de col·laboració que han signat el Govern, el Consorci del Besòs, l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona) i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per "fer realitat" el Catalunya Media City.

L'objectiu, segons informa el Govern en un comunicat, és que Catalunya tingui un centre de referència internacional en producció, investigació, formació i foment empresarial en els sectors audiovisual, digital i del videojoc, "que generi coneixement, atregui inversions i faci d'eix transformador del Besòs i l'àmbit metropolità".