Illa diu que "Catalunya continuarà sent solidària amb els seus conciutadans espanyols" amb prosperitat compartida

ZARAGOZA 23 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest divendres a Saragossa que "Catalunya continuarà sent solidària amb els seus conciutadans espanyols" i ha defensat "la prosperitat compartida".

En un esmorzar informatiu organitzat per 'El Periódico de Catalunya' i 'El Periódico de Aragón', Illa ha fet costat a la gestió del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en aspectes com l'habitatge i ha alertat contra "el furor frenètic de Trump".

Illa ha expressat que la disjuntiva és "l'habitatge com un dret o com un negoci; humanisme o mercantilisme; la universitat pública com a ascensor social o la privada per qui la pugui pagar".

Ha apostat per dialogar sobre l'habitatge en la Conferència de Presidents que tindrà lloc el 6 de juny, ha considerat que no és el fòrum per parlar sobre el finançament autonòmic i s'ha mostrat disposat a dialogar sobre la singularitat d'Aragó en aquesta matèria.