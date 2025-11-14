Illa, sobre el dictamen de l'advocat general del TJUE: "La llei d'amnistia és conforme a dret. Punt i final"

PALMA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat aquest divendres a Palma un desplegament efectiu de la llei d'amnistia, que és bona per a Catalunya i bona per a la resta d'Espanya.
Illa ha reaccionat d'aquesta manera al dictamen de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). "La llei d'amnistia és conforme a dret. Punt i final", ha afirmat durant la seva intervenció en l'esmorzar informatiu 'Prosperitat compartida', organitzat per Prensa Ibérica, 'Diario de Mallorca' i 'El Periódico'.
L'advocat general del TJUE ha conclòs aquest dijous que algunes disposicions de la llei orgànica d'amnistia (LOA) poden ser incompatibles amb el dret comunitari --com el termini de dos mesos per dictar si la norma és aplicable en un cas--; si bé descarta que la seva tramitació respongui a una "autoamnistia" o que col·lisioni amb la legislació de la UE contra el terrorisme o que afecti interessos financers de la UE.
L'opinió del lletrat europeu, que no és vinculant per a l'alt tribunal quan dicti sentència però sol marcar la línia de la gran majoria de les resolucions, adverteix a més contra l'aixecament de cautelars mentre es resol l'assumpte a Luxemburg.
"Crec que la veritable vertebració i cohesió d'Espanya parteix del reconeixement de la diversitat com una de les seves fortaleses. La manera d'articular aquesta vertebració és potenciar totes les capacitats de les comunitats autònomes en un model federal i no caure en un centralisme empobridor", ha afegit.