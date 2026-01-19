Illa, diagnosticat amb una osteomielitis púbica per un bacteri, presenta evolució "molt favorable"

Deixarà l'UCI aquest dimarts i s'espera una recuperació completa d'una malaltia "molt poc freqüent"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, diagnosticat d'una osteomielitis púbica causada per un bacteri, el Streptococcus dysgalactiae, presenta una "evolució clínica molt favorable", segons ha informat aquest dilluns l'equip mèdic que l'atén a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
"És una molt bona notícia", ha sostingut el director gerent de l'hospital, Albert Salazar, en una roda de premsa juntament amb el director clínic de diagnòstic per la imatge, Manel Escobar, i la cap de secció del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez.
Es confirma d'aquesta manera la naturalesa inflamatòria infecciosa de la malaltia del president, una patologia "molt poc freqüent" al pubis.
Previsiblement, Illa deixarà l'UCI aquest dimarts per passar a planta i mantindrà repòs el temps establert inicialment, unes dues setmanes.
El diagnòstic, tot i tractar-se d'una situació molt poc freqüent, s'ha fet "en temps rècord", segons el doctor Escobar, i s'ha aconseguit després d'una tomografia axial computada (TAC) i un cultiu mèdic per poder identificar el microorganisme de la infecció.
"Això és una bona notícia. Està en forma, és una persona sana i amb ànims de recuperar-se com més aviat millor. Posarà tot de la seva part perquè la recuperació funcional, no en tinc cap dubte, sigui favorable", ha celebrat el doctor Salazar.
Patologia "molt poc freqüent" L'afectació d'osteomielitis s'ha produït a la símfisi púbica, una articulació que hi ha entre els ossos del pubis, i la inflamació ha afectat els ossos del voltant i els músculs, cosa que es pot produir per un problema mecànic, en ser una zona que suporta molta càrrega, ha detallat la doctora Rodríguez.
La causa de la infecció és un bacteri, l'Streptococcus dysgalactiae, que es troba de forma natural a la pell, a l'aparell digestiu i a altres parts del cos, i que pot passar a la sang a través d'algunes parts sensibles del cos per traumatismes previs o altres motius.
El tractament que seguirà el president és antibiòtic, a més d'analgèsic, antiinflamatori i de rehabilitació, per "negativitzar" la presència del bacteri a la sang, inicialment via venosa i posteriorment via oral, en un tractament de setmanes.
Es tracta d'una patologia molt poc freqüent; de fet, l'osteomielitis a la símfisi púbica representa l'1% de les osteomielitis hematògenes. "És una patologia molt poc freqüent", ha explicat Rodríguez.
Recuperació completa El president es tractarà d'aquesta infecció durant setmanes i s'espera una recuperació completa, encara que recobrarà la funcionalitat de forma "molt progressiva", per la qual cosa guardarà repòs aproximadament unes dues setmanes, al principi a l'hospital. Posteriorment, podria fer-ho al seu domicili, una vegada es trobi estable.
Així mateix, no es preveu que quedin seqüeles d'aquesta malaltia a Illa, que a més és un pacient que "està en forma" i que "és una persona sana i activa".
L'activitat com a president, no obstant això, podria recuperar-la abans. "Recuperar una activitat funcional trigarà possiblement unes setmanes. Una altra cosa és que això no constitueix cap limitació a la seva activitat intel·lectual, i per això probablement pugui restablir la seva activitat abans", ha indicat Rodríguez.
Illa ha tingut, al llarg del dia d'avui, una evolució favorable, la seva situació clínica és estable i millora, té el dolor "més controlat", i des d'aquest diumenge no ha tornat a tenir episodis de febre.