Illa detalla que hi ha 31.041 habitatges "en marxa" del pla de 50.000 pisos que va anunciar el 2024

Alerta que la manca d'accés a l'habitatge posa "en risc" avenços socials
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat aquest dimarts que hi ha uns 31.000 habitatges "en marxa" dins el Pla 50.000 que va prometre fa un any, i que preveu construir 50.000 habitatges públics fins al 2030 amb una inversió de 4.400 milions d'euros fins a final de mandat.
Ho ha dit aquest dimarts a la tarda en la primera sessió del debat de política general (DPG) al Parlament, que ha començat amb la intervenció d'Illa, i en la qual ha assegurat que s'ha aconseguit "la velocitat d'actuació adequada per complir amb tots els objectius" que es va fixar en el DPG del 2024.
A més a més, ha anunciat que abans que acabi l'any hi haurà una nova convocatòria de solars, i ha subratllat que la construcció d'habitatge públic és una de les prioritats del seu govern: "Si no resolem l'accés a l'habitatge posem en risc els avenços socials".
Del total de 31.041 habitatges, ha detallat que s'han obtingut 670 solars amb 22.241 habitatges potencials a través de la convocatòria de solars que el Govern va obrir als ajuntaments i, d'aquests, 14.398 habitatges ja tenen promotor.
A aquests 22.241 habitatges s'hi sumen 4.000 pisos en producció de l'Incasòl aquest any; 3.000 que estan en producció dels ajuntaments amb els Fons Next Generation, i la compra per part de l'Agència de l'Habitatge de 1.800 pisos per tempteig i retracte.
SUBVENCIONS I PRÉSTECS
En relació amb els ajuts al pagament del lloguer, ha dit que el 2024 la Generalitat en va concedir 87.899 que sumen més de 186 milions, i un total de 27.471 joves en van ser beneficiaris, i preveu que aquest 2025 acabi amb "xifres similars".
Sobre els préstecs d'emancipació juvenil a través de l'Institut Català de Finances (ICF), n'han rebut 4.072 sol·licituds, de les quals 1.832 reuneixen els requisits, i l'ICF ja n'ha aprovat 831 i 921 estan en estudi.