Illa destaca el vincle econòmic entre Mèxic i Catalunya i veu ponts "a construir i reforçar"

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha destacat els vincles econòmics entre Mèxic i Catalunya, i ha afirmat que hi ha "ponts interessants a construir i reforçar" entre tots dos territoris.
Ho ha dit durant l'obertura del fòrum 'Catalunya i Mèxic: connectant oportunitats' aquest dijous a Barcelona i que ha comptat amb la presència del president de BBVA, Carlos Torres, i una delegació d'una quarantena empresaris del país que ha visitat la ciutat aquesta setmana.
Illa ha explicat que, en el context de l'actualització de l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mèxic, "Catalunya vol tenir el seu paper", i ha recordat als empresaris presents que Catalunya és gairebé un 20% del producte interior brut (PIB) d'Espanya, una cinquena part de la població del país i el 26% de les exportacions.
Ha destacat el posicionament de l'economia catalana en sectors d'avantguarda i també la seva diversificació, a través del pes del turisme, el sector de l'automoció, el químic o el primari i la indústria: "Crec que aquí hi ha ponts a construir a reforçar", ha assegurat Illa.
També s'ha referit a la importància de les empreses familiars en els teixits empresarials de tots dos territoris com un punt més d'unió entre Mèxic i Catalunya, i ha defensat que és un model que aporta visió a llarg termini i arrelament territorial entre les empreses.
Finalment, Illa ha explicat que hi ha una relació de fraternitat entre tots dos, que ha vinculat amb l'exili republicà al país llatinoamericà, i que ha qualificat com "el millor substrat", juntament amb l'interès econòmic mutu, per continuar construint la relació entre tots dos països.
TORRES
Sobre la visita de la delegació d'empresaris mexicans a Catalunya, Torres ha explicat que tots dos territoris "tenen molt a oferir-se" i la visita ha ofert l'oportunitat de connectar empreses i persones per explorar oportunitats de col·laboració i inversió en tots dos països.
Ha afegit que aquests vincles empresarials també necessiten marcs institucionals sòlids i confiança mútua, especialment, ha dit, en l'entorn geopolític actual, en el qual "les relacions econòmiques estables i de confiança encara adquireixen més valor".
Torres ha qualificat de "sòlida" la relació ja existent entre tots dos països, amb més de 2.000 milions d'euros d'exportacions catalanes a Mèxic i 1.500 empreses exportadores i 380 companyies més implantades al país llatinoamericà.
"Catalunya i Mèxic tenen molt a oferir-se. Són dues economies amb una forta vocació empresarial i internacional. Mèxic, com una potent base industrial i manufacturera, profundament integrada en les cadenes de valor de l'Amèrica del Nord. I Catalunya, també una economia industrial i exportadora, amb un dels ecosistemes d'innovació més dinàmics del sud d'Europa", ha defensat.