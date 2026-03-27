Illa destaca que la variant C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) millorarà la connectivitat

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que la variant C-59 de Sant Feliu de Codines (Barcelona) permetrà "millorar la connectivitat i la mobilitat a Catalunya, informa el Govern en un comunicat aquest divendres.
Ho ha dit en l'acte de presentació de l'adjudicació de la variant de la C-59 de Sant Feliu de Codines que tindrà una longitud de 4 quilòmetres per l'oest del nucli urbà.
Illa ha afirmat que aquesta obra forma part de la inversió que desenvolupa el Govern per millorar la mobilitat; destaca la importància del transport públic perquè la gent pugui desenvolupar el seu projecte; i assenyala que aquestes obres venen "des del govern Maragall".
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha adjudicat, per 43,4 milions d'euros, les obres de la variant de les C-59 que permetrà "alliberar del tràfic de pas" l'interior de Sant Feliu de Codines.
Es preveu que les obres comencin a partir d'aquest estiu i tinguin un termini d'execució de 30 mesos; i en la major part del recorregut, la secció de la carretera de la nova variant serà de dos carrils més un tercer en sentit Moià "per facilitar els avançaments en els trams amb més pendent".
A més, per "afavorir la seguretat vial i evitar els xocs frontals", la variant comptarà amb un separador de fluxos entre els dos sentits de circulació, format per una barrera de formigó; i les obres que ara s'adjudiquen inclouen la construcció de tres rotondes.