Illa destaca el suport del Govern a projectes cooperatius d'habitatge com Ca l'Ordit a Barcelona

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el "suport" del Govern als projectes cooperatius d'habitatge, en l'inici de les obres del projecte de Ca l'Ordit, al districte de Sant Andreu de Barcelona, que acollirà 62 habitatges en un edifici de 10 plantes.
"El Govern dona suport a aquestes fórmules d'habitatge i, tant com siguem capaços, anem amb tot", ha remarcat aquest dissabte durant l'acte de presentació, junt amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, informa la Generalitat en un comunicat.
Collboni ha celebrat l'inici de les obres d'aquest projecte: "suposa fer realitat la Barcelona que volem per al futur, diversa i inclusiva", recull el consistori en un altre comunicat.
A més ha reivindicat que s'està treballant per garantir "el dret a quedar-se a la ciutat, creant habitatge i oportunitats", per a això ha demanat un sector cooperatiu fort.
La promoció de Ca l'Ordit és la promoció d'habitatge cooperatiu i inclusiva "més gran del país", segons l'Ajuntament, i reserva 9 dels pisos a persones amb discapacitat intel·lectual.
Illa ha destacat que Ca l'Ordit és "una fórmula que proporciona estabilitat, té cura de l'entorn i té totes les virtuts que el Govern ha de defensar" i ha situat l'habitatge com a prioritat número u de l'executiu.
DAVID LUCAS
El secretari d'Estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, ha valorat el model d'habitatges cooperatius socials per garantir el dret d'accés a l'habitatge, informa en un comunicat el Ministeri d'Habitatge.
Ha destacat que, pel nou Plan Estatal d'Habitatge, es van a destinar més de 7.000 milions d'euros a "seguir col·laborant, aportant i fent realitat projectes d'aquesta vàlua i perspectiva social".
També ha valorat el resultat de la col·laboració del Govern espanyol amb la Generalitat en habitatge: "Hem aportat recursos al llarg d'aquests últims set anys per valor d'1.250 milions d'euros. Són més de 10.000 habitatges impulsats i en desenvolupament i més de 23.000 llars en rehabilitació".
PROJECTE "PIONER"
El projecte s'ha desenvolupat a través de la cooperativa Sostre Cívic i amb el Grup Cooperatiu TEB, que destinarà 9 habitatges a aproximadament 14 persones amb discapacitat intel·lectual, garantint l'accessibilitat física i cognitiva i promovent la convivència entre veïns.
Els habitatges restants seran de quatre tipus diferents, entre els 35 i 76 m2, i l'edifici disposarà de diversos espais comuns com teulades, una zona de cuina, una bugaderia i espais polivalents.
El projecte és resultat d'un procés participatiu que ha durat més d'un any i mig, en el qual els futurs veïns han definit conjuntament l'organització interna, els espais comunitaris i el disseny de l'edifici, i s'espera que les obres acabin al 2027.
CONVENI ESAL
El consistori va signar el conveni Esal amb les entitats sense ànim de lucre al 2020 per vehicular i enfortir la promoció delegada a través del sector de l'habitatge social.
Des de llavors s'han engegat quatre fases, l'última el juliol passat amb la cessió de quatre solars i, en total, s'han assignat 17 solars municipals, que sumen 611 habitatges.
Així, s'ha complert el 61% de l'objectiu municipal de construir 1.000 habitatges en 10 anys, de les quals el 60% seran per a lloguer i el 40% de cohabitatge.