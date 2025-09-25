Illa destaca la recuperació de les exportacions catalanes al Regne Unit després del Brexit

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dijous a Londres, durant el seu viatge institucional al Regne Unit, la recuperació del nivell d'exportacions catalanes al país després del Brexit.
Ha afirmat que les exportacions "van créixer un 6,2%, consolidant els creixements de l'any 2023, i van arribar als 4.880 milions d'euros, gairebé 5.000 milions", una tendència que es manté, ha assegurat, amb creixements del 12% respecte al 2024, informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit després de reunir-se amb directius catalans d'algunes empreses al Regne Unit, en què ha traslladat el compromís de potenciar la presència catalana en el mercat britànic i perquè Catalunya sigui "una de les regions més dinàmiques de l'economia espanyola i europea".
A més a més, ha subratllat la importància de la col·laboració entre Catalunya i el Regne Unit en àmbits com la recerca i les universitats, i ha aplaudit el retorn del país britànic al programa Horizon Europe, programa en què Catalunya, ha dit, "és capdavantera".
També ha celebrat la "voluntat" del Regne Unit de reincorporar-se al programa d'intercanvis universitaris Erasmus+, i ha assegurat que el Govern treballarà perquè serveixi per obrir oportunitats i estrènyer les relacions entre tots dos països, textualment.