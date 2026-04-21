Illa destaca la recerca de talent davant 140 joves que faran pràctiques en l'administració

BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la recerca de talent per part de l'administració pública davant 140 joves que hi faran pràctiques remunerades mitjançant el programa Noves Vocacions, al qual un total de 350 alumnes de grau universitari i de formació professional s'han acollit.
"El més important perquè qualsevol organització funcioni és el seu talent, la seva gent", ha dit Illa aquest dimarts en l'acte de benvinguda als estudiants del programa, en el qual ha ressaltat que aquest és un dels més importants que ha engegat el Govern per atreure el talent d'estudiants.
El programa, que va començar a l'inici del curs 2025-2026, incorpora els alumnes de grau des del mes d'octubre i s'hi afegiran els estudiants de formació professional a partir d'aquest mes de juny, amb l'objectiu que, fins al 2028, en formin part un total de 2.000 alumnes.
ESTRATÈGIA DE MODERNITZACIÓ
El programa el coordina la Direcció General de Funció Pública i entre les mesures es destaca la participació en fires d'ocupació per buscar perfils específics en àmbits tecnològics i científics o campanyes de captació de talent.
També els ajuts econòmics a joves opositors o l'establiment d'un cicle "estable" d'un calendari anual de convocatòries de processos selectius d'oposicions, entre d'altres.