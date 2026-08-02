Illa destaca el paper de Biscari al capdavant del Sincrotró Alba: "Ha estat una peça clau"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el paper de Caterina Biscari com a directora del Sincrotró Alba, càrrec que ha ocupat durant 14 anys: "Ha estat una peça clau".
En una anotació a X aquest diumenge recollida per Europa Press, Illa ha dit que Biscari ha consolidat la infraestructura com "una referència científica internacional i una de les grans infraestructures d'investigació d'Europa".
"Gràcies per aquests 14 anys de lideratge, compromís i visió", ha afegit.
El president ha assegurat que Catalunya "continuarà apostant per la ciència, la innovació i el talent com a motors de progrés i de futur".
El consell rector del Sincrotró Alba va triar dijous per unanimitat Harry Westfahl Jr. com a nou director, després d'un procés de selecció que va començar el 23 de febrer amb l'obertura del concurs públic.