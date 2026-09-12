Illa destaca el "llegat de rigor" de l'exconseller i exrector de la UAB Carles Solà

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el "llegat de rigor" de l'exconseller d'Universitats i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Carles Solà, mort aquest dissabte.
En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el president ho ha descrit com una persona "compromesa amb Catalunya, amb la universitat i amb el servei públic".
"Una vida sencera dedicada a millorar el nostre país. El meu condol a la seva família, amistats i companys i companyes", ha afegit.