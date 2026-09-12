Publicat 12/09/2026 11:32

Illa destaca el "llegat de rigor" de l'exconseller i exrector de la UAB Carles Solà

Archivo - Arxivo - El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durant una roda de premsa, en el Palau de la Generalitat, a 31 de juliol de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el "llegat de rigor" de l'exconseller d'Universitats i exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Carles Solà, mort aquest dissabte.

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, el president ho ha descrit com una persona "compromesa amb Catalunya, amb la universitat i amb el servei públic".

"Una vida sencera dedicada a millorar el nostre país. El meu condol a la seva família, amistats i companys i companyes", ha afegit.

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