Illa destaca el "llegat extraordinari" de Jane Goodall, que va ser Premi Internacional Catalunya

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat el "llegat extraordinari" de l'etòloga britànica Jane Goodall, traspassada als 91 anys i qui va rebre el XXVII Premi Internacional Catalunya per la seva contribució científica.
En una anotació a X recollida per Europa Press, Illa ha assenyalat que, més enllà del talent científic i del compromís amb el medi ambient, el que més admira de l'amor de Goodall cap als ximpanzés és que respon a "un profund humanisme".
Un humanisme "del qual podem extreure lliçons d'humilitat per tenir cura del nostre planeta i de nosaltres mateixos", ha dit.