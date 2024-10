Illa destaca l'actitud de "recerca d'acords" del PSC per conformar majories al Parlament

Agraeix el "to constructiu" dels partits en el DPG

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimecres l'actitud de "recerca d'acords" del grup del PSC al Parlament per conformar majories amb altres formacions, quelcom que, en les seves paraules, passa prioritàriament per ERC i els Comuns.

Així s'ha expressat Illa, per tancar la segona jornada del Debat de Política General (DPG) al Parlament, com a resposta a la intervenció del president del PSC a la Cambra catalana, Ferran Pedret.

Illa ha dit que el PSC ha de tenir un "plantejament polític clar", capacitat per escoltar propostes alternatives, predisposició a dialogar amb els que pensen diferent per arribar a acords i una actitud de generositat i de mà estesa per buscar el bé comú o l'interès general.

CONTRAST D'IDEES I DE PLANTEJAMENTS

Com a tancament de la segona jornada del DPG, Illa ha agraït el "to constructiu" del debat que ha servit, al seu judici, per fer un bon contrast d'idees i de plantejaments entre les formacions.

També ha desitjat que aquest dijous, en la tercera i última jornada del DPG, els partits siguin capaços de transaccionar propostes de resolució per dibuixar "un full de ruta que sigui bo per a Catalunya".