Illa destaca la importància de combinar la tecnologia amb un sector primari punter

LLEIDA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest divendres, en visitar les obres d'ampliació i modernització del regadiu de la conca de Tremp (Lleida), la importància de combinar tecnologia amb un sector primari punter: "És el model de país que volem".
Les obres les executa l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat (Infraestructures.cat) a Talarn i Tremp, per un import de 9.978.126 euros, informa el Govern en un comunicat.
Aquest projecte estava aturat des del 2017, ara encara la segona fase (que dona continuïtat a la canonada principal de la xarxa primària de reg entre Tremp i Talarn) i està previst que quedi enllestit a finals d'any.
La modernització permetrà millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua, reduir els costos energètics de les explotacions, incrementar la competitivitat del sector agrari i reforçar la seva capacitat d'adaptació a la sequera i al canvi climàtic.
4.500 HECTÀREES
La infraestructura donarà servei a unes 4.500 hectàrees, de les quals unes 2.670 corresponen al marge esquerre del riu Noguera Pallaresa i 1.830 al dret.
Illa ha destacat que aquesta ampliació i millora en el regadiu farà possible que a la zona hi hagi nous cultius i marcarà un "abans i un després".
S'emmarca en la nova Estratègia d'inversions en regadius 2025-2040, recentment aprovada pel Govern, que preveu mobilitzar 3.090 milions d'euros per actuar sobre més de 181.000 hectàrees de regadiu a Catalunya.