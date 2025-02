Illa destaca els "nivells d'excel·lència" del Sabadell i confia que continuï fent camí

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat a tenir en compte els "nivells d'excel·lència" que Banc Sabadell ha tingut amb el teixit empresarial i industrial, i ha assegurat que li agradaria que l'entitat catalana pogués continuar fent el seu camí.

En una entrevista publicada per 'Expansión' aquest dilluns i recollida per Europa Press, Illa ha cridat a "tenir molt presents els drets dels ciutadans i dels consumidors, les necessitats del teixit empresarial i industrial" perquè, en les seves paraules, han trobat uns nivells d'excel·lència importants en l'entitat catalana, el retorn de la qual a Catalunya ha valorat positivament.

En aquest sentit, ha dit que la ubicació de les seus és una decisió que competeix a les empreses, mentre que el Govern ha de "garantir un entorn per a tota aquella empresa que vulgui generar prosperitat a Catalunya".

Respecte al seu pla d'inversions per als pròxims cinc anys, valorat en 18.500 milions i que serà aprovat pel Consell Executiu aquest dimarts, ha precisat que no està vinculat al nou model de finançament autonòmic: "Del que estem parlant és de recursos per a l'estat del benestar i, insisteixo, el que plantegem no busca cap privilegi, sinó un terreny compartit per a tothom".

Illa ha qualificat el nou president de Telefónica, Marc Murtra, com un "executiu molt preparat" i ha defensat que l'Estat estigui present en determinades companyies "de caràcter estratègic i en determinats sectors molt rellevants per al funcionament" de l'economia.