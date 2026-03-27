Illa destaca els Bombers com "un escut estratègic" en el lliurament de Medalles d'Honor 2025

Parlon defensa el pla estratègic dels Bombers fins al 2030 i aposta per millorar la gestió forestal
BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, ha assegurat que els Bombers de la Generalitat no són només un servei públic sinó també "un escut estratègic per al país", en el lliurament aquest divendres de les Medalles d'Honor i distincions per serveis especials 2025 dels Bombers.
En l'acte, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha recordat que darrere cada medalla i distinció, a més de cada sortida, als bombers els "mou la força dels valors, la voluntat de servei i l'estima del conjunt de la societat catalana", informa la Generalitat en un comunicat.
També ha destacat la importància del canvi climàtic i que el compromís del Govern passa per actuar amb un enfocament estructural i preparar-se amb la millor tecnologia, ciència i recursos humans i materials, i creu que ara toca "passar de la reacció a l'anticipació"
"EXEMPLE DE COMPROMÍS"
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha destacat que el cos de Bombers és "un referent a tot l'Estat i un exemple de compromís, servei públic i de resiliència al costat de la societat catalana".
Ha subratllat que el pla estratègic dels Bombers fins al 2030 reforça valors com "la cura, la disciplina i la capacitat de treball, sempre al servei de les persones i en coordinació amb tot el sistema d'emergències del país".
També ha remarcat la importància de millorar la gestió forestal i la planificació del territori per reduir riscos i garantir que els bombers puguin treballar amb més seguretat i avançar en la feminització del cos, que veu un "pas natural en una societat diversa i plural".
TRANSFORMACIÓ "INTERNA PROFUNDA"
L'acte també ha comptat amb la participació de l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; la directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Tamara García; l'inspector en cap dels Bombers, David Borrell, i el cap de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart.
Per la seva banda, Borrell ha defensat el model mixt de bombers professionals i voluntaris i ha posat èmfasi en "la transformació interna profunda" que viu el cos, amb l'impuls en la incorporació de la dona.
"El futur que encarem no es pot entendre sense tenir en compte un dels grans reptes del nostre temps: les grans emergències derivades del canvi climàtic", i creu que les emergències del futur requeriran l'evolució del sistema de comandament, més coordinació, tecnologia i capacitat d'anàlisi.
MEDALLES
S'han atorgat 489 distincions, de les quals 407 són Medalles d'Honor per antiguitat al cos de Bombers i n'hi ha tres tipus: les d'or es concedeixen al personal que ha complert 30 anys de servei en el moment de jubilar-se, o 35 en actiu; les de plata, als 25 anys; i les de bronze, als 20.
Enguany se n'han concedit 132 d'or, 32 de plata i 206 de bronze; i també s'ha fet un reconeixement a la trajectòria professional de 37 treballadors dels serveis d'administració de la Dgpeis; 67 felicitacions en reconeixement a la participació en serveis especials el 2025; i 15 mencions honorífiques.