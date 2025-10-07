Illa destaca un descens de delictes i afirma que la seguretat és també "política d'esquerres"

Lamenta un increment de les agressions sexuals en l'últim any
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dimarts un descens dels fets delictius a Catalunya i ha defensat que la seguretat és també "política d'esquerres".
Així ho ha dit en la primera sessió del Debat de Política General (DPG) en el Parlament, i ha detallat que en aquest 2025 els delictes han baixat un 4,18%, i, entre ells, els robatoris amb violència s'han reduït un 13% i les ocupacions un 11,4%.
Ha afirmat que aquests resultats s'expliquen per la "professionalitat dels cossos de seguretat" i per una estratègia basada en més acció i més prevenció, més jutjats i més cohesió social, en les seves pròpies paraules.
Així, ha destacat el pla per augmentar la plantilla dels Mossos d'Esquadra a 25.000 agents i també l'ampliació de la plantilla judicial.
No obstant això, ha lamentat el creixement de delictes d'agressió sexual que, segons ell, han pujat un 7,6%: "Tenim recursos en protecció, però ens fa falta més educació i més compromís del conjunt de la societat per avançar".
OBJECTIU DELINQÜÈNCIA ZERO
Ha remarcat que no seran "autocomplaents" amb la seguretat amb l'objectiu d'aconseguir la delinqüència zero, però que no imitaran discursos que, al seu semblar, divideixen la societat i condueixen a la degradació.
En aquesta línia, s'ha referit als discursos contraris a la immigració: "La immigració ens fa ser un país millor. Des del punt de vista social, humà, cultural i econòmic la immigració ens enriqueix", ha afirmat.
Ha afegit que "cal entendre les preocupacions de la ciutadania quan canvia el paisatge humà del seu barri", però ha defensat que no permetran que ningú s'aprofiti de les necessitats de les famílies per trencar la convivència per interès electoral, textualment.