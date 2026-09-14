Illa destaca la dedicació de Marina Vilalta a mantenir les tradicions catalanes

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat aquest dilluns la trajectòria de Marina Vilalta, la pastora més longeva de Catalunya morta als 99 anys, i la seva dedicació a mantenir les tradicions catalanes.
"El meu més sentit condol a la família i amics de Marina Vilalta, exemple de la pagesia catalana", ha escrit Illa en el seu perfil d'X recollit per Europa Press.
Recorda que Vilalta era pastora des dels 5 anys: "Va dedicar tota una vida al camp, a la ramaderia i a mantenir vives les nostres tradicions. La Creu de Sant Jordi que va rebre el 2022 també és un reconeixement a tota aquesta trajectòria".