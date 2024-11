Illa destaca un consens ampli amb la llei de municipis rurals: "Es reconeix una singularitat"

L'ACM, la FMC, Eines de Repoblament Rural i l'Associació de Micropobles en reclamen l'aprovació

BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat un consens ampli amb la llei de municipis rurals, que es debat aquest dimecres al Parlament: "Es reconeix una singularitat i es dona un tracte singlar a una situació singular".

"No és un privilegi per a ningú, és tractar justament amb igualtat i amb equitat", ha sostingut en un acte de rebuda a alguns alcaldes a la cambra catalana amb el president del Parlament, Josep Rull, i representants de les entitats municipalistes Associació de Micropobles; Eines de Repoblament Rural, Federació Catalana de Municipis (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM).

Illa ha traslladat el compromís del Govern d'aplicar la llei "com més aviat millor" si s'aprova després de la tramitació parlamentària, i ha assegurat que representa un punt d'inflexió.

"Un país que no reconeix el seu món rural està condemnat al fracàs. El primer que fem amb l'Estatut dels Municipis Rurals és, precisament, reconèixer la seva existència, el seu paper determinant en el progrés de Catalunya", ha afegit.

El president ha destacat que la llei donarà instruments als municipis rurals per garantir serveis públics bàsics a menys de 30 minuts i una política d'habitatge rural específica, amb construcció i rehabilitació, una nova bossa d'habitatge i incentius fiscals per a les persones que hi visquin.

Així mateix, ha apuntat que, amb la tramitació de la iniciativa, el Govern dona "continuïtat a la bona feina" que, a parer seu, va dur a terme l'executiu de Pere Aragonès, a qui també ha agraït la seva presència en l'acte aquest dimecres.

RULL INSTA A CULMINAR-NE L'APROVACIÓ

Per la seva banda, Rull ha reivindicat el projecte de llei i ha afirmat: "És una llei que s'ajusta molt a com ens veiem nosaltres mateixos com a nació, des del punt de vista dels intangibles".

En aquest sentit, ha instat els diputats presents a ser capaços de "culminar-ne l'aprovació definitiva", aprovant el text que, a parer seu, es basa en la identitat, el servei, el propòsit, l'eficàcia i l'eficiència.

Rull ha fet una crida a poder "escurçar" el procés previ de debat per a la tramitació de la llei sense, textualment, apropiar-se de les garanties.

ENTITATS

El president de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, ha instat Rull i Illa a accelerar la tramitació parlamentària i a implementar-la de manera ràpida, respectivament, i ha demanat als grups mantenir el consens perquè l'Estatut sigui "aprovat com més aviat millor".

Per la seva banda, el president d'Eines de Repoblament Rural, Jaume Gilabert, ha reivindicat el "moment històric" que viu Catalunya amb l'inici de la tramitació d'aquesta llei per intentar equilibrar el territori i ha sostingut que, segons ell, no es pot desaprofitar.

El membre del comitè executiu de la FMC, Josep Bigorra, ha destacat que el debat i el consens entre les entitats municipalistes "ha arribat a bon port" i ha demanat als grups parlamentaris la màxima celeritat perquè l'Estatut sigui una realitat tan aviat com sigui possible per dotar els municipis rurals del marc legal específic que n'afavoreixi la repoblació.

Finalment, la vocal del comitè executiu de l'ACM, Carme Ferrer, ha afirmat que el debat de la iniciativa al Parlament és "una fita històrica i única que arriba gràcies a la feina incansable de l'anterior govern republicà" i ha assegurat --textualment-- que no és només un acte de justícia per als municipis rurals, sinó una qüestió de país.