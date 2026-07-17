Illa destaca "la capacitat de construir consensos amplis" de Jaume I 750 anys després de la seva mort

TARRAGONA 17 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Jaume I, "un rei que va entendre que la força d'un país no es mesura per la capacitat d'imposar-se, sinó per la capacitat de construir consensos amplis i duradors", en la commemoració del 750 aniversari de la seva mort.
Així s'ha pronunciat aquest divendres en el 750 aniversari de la mort de Jaume I al monestir de Poblet (Tarragona), on ha sostingut que commemorar la figura d'aquest rei és "un acte d'autèntica responsabilitat política".
Illa ha apostat per recordar el llegat de Jaume I en "temps de polarització, de discursos que pretenen simplificar el que és complex, de temptacions, de respostes fàcils i demagògiques que es presenten com solucions eficaces, i moltes vegades ho fan per la via de la imposició".
El president català ha sostingut que del llegat de Jaume I "lluny de caducar, permet extreure'n algunes lliçons", entre les quals ha destacat el pactisme, la importància dels municipis i del Mediterrani, l'europeisme, el bon govern i la llengua catalana.
"Cada dia som testimonis dels canvis que estem vivint en tots els àmbits: geopolític, ambiental, tecnològic i social. Impliquen riscos i també oportunitats i noves necessitats. Doncs fem de cadascuna, una virtut, una oportunitat", ha assenyalat Illa.
El president ha destacat que Catalunya ha recuperat la confiança i "creu en ella mateixa" per fer realitat un futur millor, i ha insistit que la memòria de Jaume I serveixi de brúixola serena en la tasca de construir la Catalunya d'aquí a 750 anys.
Després del discurs, el president, juntament amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernandez, l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i l'abat de Poblet, Rafael Barruè, han fet una ofrena floral a la tomba de Jaume I.