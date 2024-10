Illa destaca la bona intenció de les propostes de la CUP però afirma que discrepa del mètode

Retreu que parlin del seu "gen convergent" però governin amb Junts a Girona

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la CUP té plantejaments ben intencionats, però ha afegit: "Discrepo del mètode", i ha instat a posar exemples de llocs a Europa o al món on hagin funcionat les receptes que proposen.

En la rèplica a la CUP durant el debat de política general (DPG) aquest dimecres al Parlament, Illa ha sostingut que als municipis on governa la CUP com Girona i Berga (Barcelona) no veu que apliquin el "rupturisme" que defensen a la cambra catalana.

A més a més, ha recordat que a Girona governen en coalició amb Junts: "Jo no hi tinc res en contra, ho dic perquè parlen constantment del meu 'gen convergent'. I el meu partit té pactes de govern amb Junts, però vostès també a Girona, i jo no m'escandalitzo".

"Allò de la propietat pública dels mitjans de producció no ha acabat de funcionar", ha sostingut el president català, que ha defensat un model d'economia de mercat regulada, com assegura que ha fet el govern de Pedro Sánchez.

"COHESIÓ SOCIAL"

Illa ha afirmat que el món viu un moment molt complicat i ha reclamat que per mantenir les polítiques de benestar actuals cal "un mínim de cohesió social".

Ha explicat que els seus quatre referents en política són els expresidents de la Generalitat Josep Tarradellas, Pasqual Maragall, José Montilla i l'exdiputat del Parlament Raimon Obiols, de qui ha destacat que defensava que l'esquerra era "l'única recepta per vèncer els discursos d'odi i d'extrema dreta".

El president català ha reiterat que el Govern no tancarà l'oficina d'Acció a Tel-Aviv (Israel), tot i que ha indicat textualment que continuarà treballant sota mínims per la situació de conflicte a la zona, i ha subratllat que "s'ha de distingir entre el govern de Netanyahu i el poble d'Israel".