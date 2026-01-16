Illa destaca el Besòs com un "termòmetre" de l'evolució social, ambiental i cultural de Catalunya

Celebra la consolidació del museu a l'aire lliure BesArt a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat l'entorn del riu Besòs com un "termòmetre" de l'evolució de Catalunya a nivell social, ambiental i cultural, gràcies a la confiança de la ciutadania.
Ho ha dit en una visita al museu a l'aire lliure BesArt, juntament amb la consellera d'Interior i exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon; l'actual alcaldessa, Mireia González, i els de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, i Montcada i Reixac (Barcelona), Bartolomé Egea.
La visita l'ha guiat el director del BesArt i president de l'Associació Mediterranean Street Art, David Hernández, a la qual també han acudit el director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, i el conseller delegat d'Aigües de Barcelona, Felipe Campos.
Ha reivindicat la transformació que ha viscut el parc fluvial del Besòs en les últimes dècades, a més de les ciutats del seu entorn, i que en aquesta última fase tindrà la "cultura com un poder transformador".
"L'àrea del Besòs és una zona en constant transformació en un món que està canviant acceleradament", ha sostingut Illa, que ha demanat esperança dins un context internacional en el qual sembla que només hi ha riscos, en les seves paraules.
També ha celebrat la consolidació de la "idea innovadora i trencadora" del BesArt, que ja s'ha fet realitat i permetrà a molta gent accedir lliurement a l'art i a la cultura.
RESILIÈNCIA
González ha destacat el riu i, per conseqüència, el BesArt com una de les "grans palanques per al futur" de Santa Coloma, les ciutats del seu entorn i tot Catalunya, que suposa una nova forma de creixement.
Així mateix, ha sostingut que el museu a l'aire lliure suposa la "tercera gran revolució" del riu, aquesta vegada a nivell cultural, que continuarà simbolitzant la transformació i resiliència de la ciutat i del país, textualment.
MELÉ PÚBLIC-PRIVADA
Hernández ha destacat la finalitat del projecte com a futur motor de transformació social, liderat per una "melé del sector públic i privat", que permetrà canviar la vida de moltes persones.
En aquest sentit, ha reivindicat el BesArt com un "museu per a tots els públics, cultures i nacionalitats", i ha agraït la seva participació a totes les institucions implicades, també a la Diputació de Barcelona i el Reial Cercle Artístic de Barcelona.
BESART
Dos anys després de la inauguració i un cop enllestida la primera fase, el BesArt compta amb un total de 61 murals pintats a les parets del parc fluvial: 16 al costat est i 45 al costat oest, en els quals han participat tant artistes locals com emergents i internacionals.
Actualment, el museu ocupa gairebé 1,4 quilòmetres a banda i banda del Besòs, el seu objectiu és arribar als 1,5 quilòmetres a finals del 2026, als 2,5 quilòmetres a finals del 2027 i als 5 quilòmetres el 2030, la qual cosa suposaria arribar als 250 murals i a més de 20.000 metres quadrats de creació artística.