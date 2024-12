Illa destaca que el 2024 ha comprovat "les diferents realitats" de Catalunya

BARCELONA 31 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que aquest any, en què ha assumit el seu càrrec, ha conegut molta gent "que són el reflex de les diferents realitats" de Catalunya.

"M'ha transmès que hem avançat, però també que encara queda molt per fer", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press, i ha afegit que el Govern seguirà treballant el 2025 per a tots ells.

Entre els exemples de gent que ha conegut hi ha joves que han destacat en les seves qualificacions com a estudiants, servidors públics, artistes, esportistes i altres professionals catalans que porten la "cultura i talent" catalans pel món.